O novo espaço da Avenida da Liberdade inaugurou recentemente e apresenta um novo conceito de restaurante, bar, mercearia e loja de roupa. É também o primeiro local em Portugal com um balcão Ladurée.

JNcQUOI situa-se no número 182 da Avenida da Liberdade e é composto por três pisos. O espaço abre pelas mãos do grupo Amorim Luxury (detentor das lojas Fashion Clinic), que investiu cerca de quatro milhões de euros. A decoração destaca-se pelo mármore e pelos vidros espelhados que conferem ao espaço toda uma linha de requinte.

Começamos pelo piso do Restaurante JNcQUOI, com capacidade para 90 pessoas e composto por tetos altos e recortes de jornais emoldurados. O restaurante possui uma cozinha aberta, onde são recriados todos os pratos da autoria do chefe António Bóia.

O piso intermédio é composto por um bar-balcão de 42 lugares - o Delibar -que convida a refeições mais ligeiras e onde pode desfrutar de uma longa carta de vinhos e cocktails. Logo ao lado, existe uma sala climatizada pronta a receber provas de vinhos, uma mercearia gourmet e uma garrafeira. A caminho da casa de banho – também ela merecedora de destaque por possuir uma mesa de som, onde estará um DJ todas as sextas e sábados até às 2h – encontramos um maravilhoso expositor da editora Assouline cheio de coffee table books de arte, moda, viagens, arquitetura e design.

O salão de chá da Ladurée ficará junto da loja de senhora Fashion Clinic (no Tivoli Forum), actualmente em remodelação, mas que estará pronto em junho. Aqui poderá provar os tão famosos macarons coloridos, bem como a restante pastelaria parisiense.

No piso inferior, encontra-se a loja Fashion Clinic Man, na qual se destaca uma montra de cigars com charutos para todos os gostos, bem como um serviço de personal tailoring.