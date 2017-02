A série The Crown, da Netflix, está prestes a introduzir um novo casal na história. O casal Kennedy deverá entrar em cena já na próxima temporada da série inglesa.



De acordo com a publicação Deadline, Michael C. Hall terá sido escolhido para interpretar o papel de John F. Kennedy e Jodi Balfour terá sido a opção encontrada para Jackie Kennedy. Ambos são caras mais ou menos conhecidas de todos nós, pois têm sido protagonistas de algumas séries que passam na televisão portuguesa.





Michael C. Hall é sobejamente conhecido da série Dexter, mas também chegou a participar na série Six Feet Under. Já Jodi Balfour tem surgido na série Supernatural.



A segunda temporada de The Crown arrancará com a crise de Suez de 1956 - uma decisão militar desastrosa que ditou a queda do então Primeiro-ministro britânico Anthony Eden. Depois passará pela saída de mais um Primeiro-ministro, Harold Macmilian, e no entretanto, teremos a oportunidade de ver a chegada de John F. Kennedy à presidência dos Estados Unidos, em janeiro de 1961, e posteriormente ao seu assassinato em novembro de 1963.