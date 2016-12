Os jantares Out of the Box, organizados pel’ O Apartamento, acontecem duas vezes por ano. São convidados chefs portugueses ou internacionais para cozinharem um menu arrojado, ou seja, fora da caixa. A primeira edição foi há um ano, com o chef Kiko Martins que optou por desenvolver um menu totalmente dedicado ao surf&turf, até na sobremesa. Em maio deste ano foi a vez de Ljubomir Stanisic, com o menu Duetos Improváveis, onde ingredientes que, a priori, não funcionam juntos, eram colocados lado a lado.À terceira volta a convidada de honra é a chef Marlene Vieira, mulher do norte que esteve à frente do restaurante Avenue e que, atualmente, se dedica ao seu projeto pessoal no Mercado da Ribeira. Perante o desafio "out of the box", Marlene optou por homenagear a época em que estamos e embrenhar Into the Wild. Caça, peixes de rio, frutos do bosque, raízes e fungos são os ingredientes de eleição deste menu. O jantar terá lugar no dia 24 de novembro, às 19h30.