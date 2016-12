Jantar no InterContinental com Quarteto Gastronómico

No dia 5 de novembro, o Salão Coimbra, no InterContinental Lisbon, junta-se à aTTitude, IPSS com a iniciativa "Quarteto Gastronómico", degustar por uma boa causa! O valor do jantar, que reunirá a conceção de pratos de 4 conceituados Chefs, reverterá para a MAKE-A-WISH que ajuda a realizar desejos de crianças gravemente doentes.





Para realizar um desejo às crianças da Make-a-Wish, o Salão Coimbra, localizado no foyer do piso 2 do InterContinental Lisbon, reuniu um quarteto de "ingredientes" que se traduz em: quatro chefes, quatro pratos, um jantar e uma boa causa. Este jantar, que marca mais uma edição do "Quarteto Gastronómico", realiza-se no dia 5 de novembro e conta com a presença de quatro conceituados Chefs: Eddy Melo (Chef Executivo do Intercontinental Lisboa), Jorge Fernandes (Chef Executivo do Intercontinental Estoril), João Oliveira (Chef Executivo Bela Vista Hotel & SPA) e Rui Paula (Chef Executivo Restaurante Casa de Chá da Boa Nova).





O conceito é bastante simples: cada jantar do "Quarteto Gastronómico" reverte maioritariamente para a Make-A-Wish, ajudando, desta maneira, a associação a contribuir para a concretização dos desejos de crianças gravemente doentes.

O "Quarteto Gastronómico, degustar por uma boa causa" nasceu em Dezembro de 2013 e foi o primeiro projeto de solidariedade social da aTTitude IPSS – Associação de solidariedade social. Criado com o intuito de fomentar as iniciativas de fund raising em Portugal, o "Quarteto Gastronómico" inspirou-se no desenvolvimento da gastronomia portuguesa e na consequente ascensão de Chefs Estrela Michelin.