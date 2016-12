pub

A partir de hoje, a Uber disponibiliza em Lisboa e no Porto a funcionalidade de Agendamento de Viagens. Com esta nova opção na aplicação, os utilizadores da plataforma poderão agendar viagens com uma antecedência de 15 minutos a 30 dias, com o conforto de que terão o seu Uber à sua espera quando for hora de sair.

"Esta era uma funcionalidade há muito pedida pelos nossos utilizadores, especialmente aqueles que escolhem a Uber para viajar em trabalho, e por isso estamos muito entusiasmados por trazê-la para as cidades portuguesas", disse Rui Bento, diretor-geral da Uber em Portugal. "Por vezes é importante ter a segurança e a tranquilidade de que o seu Uber estará pronto quando precisar de sair."