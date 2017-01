A nova modalidade da Cabify vem ajudar todos os pais a facilitar o dia a dia com, por exemplo, as idas à creche para ir buscar as crianças. Saiba como, aqui.

Parece ser a nova forma de transportar bebés em segurança, e uma alternativa para quem precisa de gerir o dia a dia de forma prática. Falamos do novo serviço da Cabify em parceria com a Chicco, que visa o transporte de bebés e crianças com motorista privado, e com a monitorização dos pais. Para perceber melhor o novo serviço, falámos com Catarina Cabral, directora de marketing da Cabify.



Como funciona o Cabify Baby?



O Cabify Baby acaba de ser lançado no Porto e é já uma realidade em Lisboa desde junho de 2016, fruto de uma parceria com a Chicco para proporcionar aos nossos utilizadores mais pequenos viagens com total conforto e segurança. Usufruir deste serviço é muito fácil. Ao efetuar o pedido ou reserva da viagem através da aplicação, basta seleciona o botão Cabify Baby e indica o dia e a hora mais convenientes, sempre com o acompanhamento de um adulto. Para uma criança acima dos 15 Kg, a cadeira é gratuita, não será necessário fazer reserva, dado que todos os motoristas parceiros da Cabify estão equipados com um banco de transporte do grupo 2-3. Para crianças com menos de 15 Kg, os utilizadores necessitam de fazer uma reserva e, no campo da mensagem para o motorista, dar a indicação que o peso da criança é inferior a 15 Kg, acrescendo, neste caso, um valor de 3€ ao custo da viagem. Para aqueles utilizadores que necessitem de uma segunda cadeira ou banco terão que requisitá-la/o através de reserva, acrescendo também um valor de 3€ ao custo da viagem.





Quais são as grandes vantagens deste serviço?



A principal vantagem é, desde logo, o conforto e a segurança no transporte das crianças. Em segundo lugar, este serviço não é usualmente contemplado na oferta de transporte privado e vem colmatar uma lacuna que existia e que faz toda a diferença no dia a dia dos nossos utilizadores, com vidas familiares ativas que implicam várias deslocações com as crianças. Há ainda a vantagem de não haver lugar a nenhum custo adicional se a sua criança tiver mais de 15 kg porque o motorista já está devidamente equipado com a cadeira apropriada com a chancela de qualidade da Chicco, uma marca com reputação mundial, também ao nível de segurança. Existe, é claro, também uma vantagem de oportunidade que consiste no contexto de estar na cidade, fazer compras com as crianças, ter amigos com filhos que se juntam a si num final de tarde e inesperadamente ter de deslocar, precisando de um serviço adequado, sem complicações, sem preocupações.