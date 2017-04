A floresta conta com 19 árvores de 3,66 metros de diâmetro cada uma. Entre suas raízes gigantes e entrelaçadas, os visitantes terão a oportunidade de se curvar perante uma réplica em tamanho real do hipogrifo, ver um figurino original da personagem Hagrid e ficar frente a frente com a gigante aranha Aragogue e suas patas de 5,50 metros de comprimento.





Os bilhetes, incluindo a visita ao famoso cenário do mundo mágico criado por

já estão à venda. A tour completa pelo estúdio custa 39 libras para os adultos, 31 libras para as crianças de 5 a 15 anos, e 126 libras para uma família de dois adultos e duas crianças. Mais informações e compra de bilhetes aqui





A construção do espaço esteve a cargo da mesma equipa de produção e de efeitos especiais que trabalhou nos filmes da saga.Evanna Lynch, atriz que interpretou o papel de Luna lovegood, e James e Oliver Phelps, conhecidos pelo papel dos gémeos Fred e George Weasley, marcaram presença na inauguração da atração.'Eu fiz uma cena na floresta, mas estava sol, por isso é engraçado poder estar aqui e visualizar o espaço tal como seria suposto - escuro e misterioso', referiu Lynch. Já os gémeos confessaram ser estranho voltar ao estúdio: 'Quando aqui voltamos, lembramo-nos sempre das inúmeras horas e dias que passámos a filmar Harry Potter'.