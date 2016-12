pub

A HUUB é uma empresa fundada por quatro jovens no Porto que está a alcançar sucesso global pela simplificação da distribuição no mundo da moda. Das primeiras amostras na fábrica até à encomenda final do cliente, a HUUB gere os vários processos da cadeia de abastecimento, deixando apenas às marcas e criadores a preocupação com o design e vendas. O trabalho de toda a equipa é suportado por uma plataforma criada pela startup portuguesa, o Spoke, que monitoriza a receção de mercadoria, armazenamento, stock e distribuição. Através da aplicação, o cliente tem total visibilidade e capacidade de gestão da sua coleção e pode até fazer alterações na operação em tempo real, através de um mero clique.

A total integração do negócio ao alcance de uma aplicação está a fazer sucesso junto de marcas em vários pontos do globo. Exemplo disso é a dupla de criadores portugueses Marques’Almeida, uma das duas únicas marcas nacionais a figurar no top-500 dos mais influentes da moda para a ‘Business of Fashion’, que deixam toda a logística a cargo da HUUB.

O ano de 2016 marca o primeiro ano de abertura ao mercado, com resultados muito positivos. 150 mil peças movimentadas em 2000 envios para mais de 60 países resultam numa faturação superior a 300 mil euros que despertou o interesse de vários investidores e que culminou agora com uma ronda de investimento bem-sucedida, cifrada em 350 mil euros.