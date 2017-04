pub

To Walk Invisible: The Brontë Sisters é o nome da série que explora a história sexista por detrás de dois dos maiores romances de sempre: Jane Eyre e Wuthering Heights. A série foi produzida pela BBC e agora divulgada pela PBS, canal de serviço público norte-americano que tem lançado nos Estados Unidos séries de sucesso como Downton Abbey, Home Fires e Poldark.

A nova série conta a história de Charlotte, Emily e Anne Brontë, três irmãs que triunfaram contra a cultura sexista do século XIX, em Inglaterra. Partiu delas a publicação de romances como Jane Eyre, Wuthering Heights e o menos conhecido The Tenant of Wildfell Hall, todos eles escritos sob um pseudónimo masculino. O decorrer da história mostra a evolução das três irmãs, desde a altura em que eram jovens simples e solteiras até ao momento em que se tornam as autoras secretas por detrás de fabulosas obras literárias.

Os episódios da série foram filmados em Haworth, em Yorkshire (Inglaterra), local que se tornou visita obrigatória de estudantes e fãs das irmãs Brontë. O argumento base da série baseou-se em várias cartas de Charlotte Brontë.

