pub

O Intermarché, insígnia do Grupo Os Mosqueteiros, acaba de lançar uma edição limitada de 5 vinhos de autor para comemorar o seu 25º aniversário.

Jaime Quendera, autor do recém-lançado Vinho Regional Península de Setúbal DOM Campos já viu um vinho da sua autoria ser eleito o melhor vinho tinto no "Vinalies de Paris 2008" entre mais de 3.000 referências de 30 países. Este vinho tinto premium de 2013 é uma das garrafas que se podem encontrar nesta coleção de vinhos de edição limitada e comemorativos dos 25 anos do Intermarché. A coleção conta ainda com o Vinho DOC Alentejo, um tinto de 2014 da autoria do consagrado enólogo Paulo Laureano, e ainda um Vinho DOC Douro e Vinho DOC Alentejo de 2014 desenhados pelo reputado Rui Reguinga, eleito "Enólogo do Ano" em 2009 pela Revista de Vinhos. O último vinho da coleção o Vinho Verde Branco Alvarinho de 2015 é da autoria de Anselmo Mendes, também ele já eleito "Enólogo do ano" pela Revista de Vinhos e considerado "um dos maiores enólogos portugueses" pelo Parker’s Wine Buyer’s Guide.

Mathieu Descoubes, Administrador de Marketing do Intermarché, explica: "A edição limitada de cinco vinhos concebidos especialmente para o nosso 25º aniversário, é muito demonstrativa da forte aposta que a marca tem vindo a fazer na secção de garrafeira. Esta coleção pretende proporcionar aos consumidores o acesso a vinhos de qualidade, desenhados para ocasiões especiais e para partilhar com a família e amigos. Com esta oferta estamos ainda a cumprir o objetivo de entregar produtos de qualidade a preços extremamente competitivos."