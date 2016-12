IFA Berlim

, a mais importante e tradicional feira de tecnologia da Europa, com 12 prémios.



Com um design atual e apelativo (arredondado, curvo e ergonómico, num ecrã de 5 polegadas, portanto fácil de manusear), um software sólido e focado, e uma câmara que «desafia as expectativas» (o nome da campanha destes dois smartphones) e um preço acessível, esta novidade conquista só pela última qualidade. É que a câmara possui diversas ferramentas que decerto agradaram ao mundo feminino: o nova encontra-se equipado com uma poderosa câmara frontal de 8 megapixéis . Para além de ter a funcionalidade Time Lapse (que acelera a imagem) ainda as opções Beauty Makeup 2.0 e Beauty Skin 3.0, que aplicam efeitos cosméticos e filtros de suavização de pele para criar imagens mais apelativas. Dizemos tudo, não? Se saiu de casa sem maquilhagem mas o ambiente é propício para uma selfie, não se iniba. Esta opção é dedicada a tornar as selfies ainda bonita, ao embelezar o rosto com as mais variadas opções - de efeito natural, a adorável, a elegante, a amável ou festa. Há até uma opção que nos coloca máscara de pestanas de forma instantânea (uau!). Já a sua câmara traseira, de 12 megapixéis (16 megapixéis no Huawei nova plus), conta com uma lente de grande abertura e com um sensor de imagem para capturar com qualidade mesmo em condições de fraca luminosidade.





Não é ao acaso que a Huawei se tornou numa das marcas mais vendidas em Portugal e no mundo (aumentou exponencialmente as vendas no último ano e a reputação cresceu em proporção). A mais recente novidade da Huawei Consumer BG é a chegada dos, reconhecido na

O Huawei nova prima, com a sua funcionalidade de gravação de vídeos em 4K, pela primeira vez num equipamento de média gama, permite facilmente criar vídeos com um detalhe incrível. Por último, a pensar na máxima flexibilidade e no quotidiano destes utilizadores que já não vivem sem o seu smartphone, o Huawei nova inclui uma bateria de 3020 mAh e o Huawei nova Plus de 3340 mAh para maior autonomia. Estão ambos disponíveis nas cores Prestige Gold, Mystic Silver ou Titanium Grey e com um preço recomendado de €399.