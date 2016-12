pub





A campanha Don’t Snap, Shoot pretende promover a captura de fotografias com a perspetiva característica de um fotógrafo profissional e um certo toque de arte à mistura, para contrastar com a ideia de captação de imagem rápida e momentânea através de um smartphone, quase isenta de conteúdo e personalidade. Para tal, a Huawei convida os amantes de fotografia a munirem-se dos seus smartphones e a elevarem esta arte a outro nível.

O Don’t Snap, Shoot engloba a jornada"The Ultimate Photoshoot", que decorrerá em duas fases, a primeira, a decorrer até ao dia 17 de dezembro, será a fase de participação onde os participantes terão de publicar as suas melhores fotografias tiradas com smartphones no Instagram e, a partir do dia 24 de novembro, também no Facebook, colocando as hashtags #dontsnapshoot e #PT .





Dos participantes desta primeira fase, serão selecionados 9 vencedores, que serão escolhidos entre os dias 18 e 22 de dezembro e anunciados a 23 de dezembro. Estes 9, serão os primeiros classificados por país e terão direito a receber um Huawei P9 e ainda a oportunidade de viajar até Shenzhen, cidade onde se encontra a sede da Huawei, para participar na segunda e última etapa que decorrerá, de 10 a 19 de fevereiro de 2017 na China.

Nesta etapa final, os vencedores selecionados em primeiro lugar de cada país serão avaliados pelas fotografias tiradas na China com os seus Huawei P9 por um prestigiante painel de jurados, cujos nomes serão divulgados brevemente. O grande vencedor será galardoado com um artigo editorial sobre si e as suas fotografias, cujos detalhes serão revelados mais próximo da data.









O regulamento e as condições de participação, estão disponíveis aqui , sendo que serão aceites participantes que à data de participação tenham 18 anos ou mais, residam em Portugal Continental e sejam detentores de Passaporte e contacto telefónico válidos. Participações com fotografias capturadas através de câmaras fotográficas profissionais ou alteradas através de software de edição de imagens serão desclassificadas.

Ao longo desta jornada de 16 semanas, os utilizadores poderão ainda pesquisar a hashtag #dontsnapshoot no Instagram e Facebook e acompanhar todas as participações.