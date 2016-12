Huawei com campanha inspiracional “Dream it Possible”

Numa altura em que a Huawei Consumer BG celebra as 9 milhões de unidades vendidas do Huawei P9 e em que está a desafiar todos os apaixonados por fotografia a integrar acampanha fotográfica Don’t Snap, Shoot onde podem habilitar-se a viajar até à China, este ano a Huawei fez acompanhar os seus principais lançamentos com campanhas inspiradoras, que visam desafiar as expectativas e incutir um sentido de conquista aos seus utilizadores.





Sob a sua frase de trademark da marca "Make it Possible", o novo vídeo inspira a importância de perseguir os seus objetivos para conquistar os seus sonhos. A protagonista principal, Anna, é uma jovem que tem uma grande paixão pela música e que não desiste do seu sonho até se tornar numa pianista reconhecida mundialmente.

É esta "história da rapariga de uma pequena cidade" que simboliza o caminho da própria Huawei, que tal como a jovem protagonista, começou o seu percurso de forma humilde e que, com trabalho árduo, é hoje uma das mais relevantes marcas do mundo na sua área de atuação. A letra da música "Dream it Possible" reflete a missão da Huawei em estar sempre a inovar e a ir mais longe, independentemente dos contratempos que possam surgir pelo caminho.