pub

De 29 de Setembro a 1 de Outubro, a Exponor apresenta HOMEING, a mostra de decoração que vai já na sua segunda edição. Este evento, que é direcionado para profissionais, reúne cerca de 80 participantes nacionais e internacionais de várias áreas dentro do design de interiores: estofos e tapeçarias, mobiliário e iluminação, cozinha e casa de banho, tecidos e papeis, acessórios e serviços.



Marcas com notoriedade e know how estarão representadas no Convento do Beato para lançarem as suas novas coleções, darem a conhecer as suas novidades e estabelecerem novos contactos.





A visitar até 1 de Outubro no Convento do Beato, em Lisboa, das 11h às 20h.