O evento levado a cabo pela companhia aérea portuguesa Hi Fly tem por objetivo selecionar futuros comissários e assistentes de bordo para reforçar a sua equipa.

A ação de recrutamento está marcada para o dia 27 de março, no Hotel Holiday Inn Continental e decorrerá a partir das 9 horas da manhã. Os candidatos deverão ter idade superior a 21 anos, altura superior a 1,60m ou 1,70m (sexo feminino e masculino, respetivamente), fluência em inglês e saber nadar, entre outros requisitos.