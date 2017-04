pub

I am Heath Ledger é o título do documentário que estreará no mês de maio. O filme foi feito para assinalar os 38 anos que o ator faria este ano e mostra um pouco da sua vida antes da sua trágica morte em janeiro de 2008, aos 28 anos.

No trailer do documentário que agora foi divulgado, podemos ver vários elementos da família de Ledger, amigos íntimos, realizadores e atores que com ele trabalharam a partilhar histórias e experiências vividas com este. Trevor Dicarlo, amigo de infância do ator, revela que "ele sempre quis ser realizador. Ser ator era somente um meio para lá chegar". Também a modelo Christina Cauchi o recorda como alguém com uma grande paixão por câmaras de vídeo e de fotografia, como as Polaroid: "Ele andava sempre atrás de câmaras."

Alguns relembraram os seus icónicos papéis no cinema. "Antes de Brokeback Mountain, era impensável existir um romance trágico envolvendo dois cowboys gays", referiu o ator Ben Mendelsohn. E acrescentou: "Com ele tivemos um dos maiores quebra-corações a representar esse papel – isso é de artista." Também a atriz e ex-namorada Naomi Watts, o realizador Ang Lee e a irmã de Heath Ledger, Kate Ledger, participaram neste documentário.

O documentário deverá ter estreia mundial no Festival de Tribeca, a 26 de abril, e nalguns cinemas mundiais a partir de maio. Veja o trailer abaixo!