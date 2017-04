pub

Elena Ferrante tem sido sobejamente falada, não só pelo fenomenal sucesso de vendas das suas obras, mas também pela polémica gerada em volta da suposta revelação da identidade da autora. Um jornalista italiano apontou-a como sendo a tradutora Anita Raja, depois de investigar transações bancárias e documentos imobiliários relativos a esta, mas essa informação nunca foi confirmada. Sabe-se agora que os quatro romances da escritora que publica sob o pseudónimo Elena Ferrante vão ser adaptados a série televisiva de 32 episódios.





A história das personagens Elena e Lila, do Pós-guerra em Nápoles (itália) até à atualidade, vai ser transformada em série realizada pelo italiano Saverio Constanzo (Corações Inquietos, A Solidão dos Números Primos). Após o desaparecimento da melhor amiga, Elena Greco decide escrever a história da amizade entre ela e Lila, fazendo um retrato violento da sociedade napolitana da época. Os quatro romances ‘A Amiga Genial’, ‘A História do Novo Nome’, História de Quem Vai e de Quem Fica’ e ‘A História da Menina Perdida’ foram originalmente publicados entre 2012 e 2014.





A cadeia de televisão HBO e o grupo de televisão italiano RAI vão co-produzir a série. As gravações deverão começar em junho deste ano, na cidade de Nápoles, e consta que a autora estará a colaborar com a equipa de argumentistas via email.