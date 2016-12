Os veggie lovers vão ter, pela primeira vez, opções exclusivamente vegetarianas no Hard Rock Cafe Lisboa.

HRC Vegetarian LTO Very Veggietini

pub

Até ao próximo dia 13 de Novembro, o Hard Rock Cafe Lisboa comemora o Vegetarian Awareness Month com a introdução do Veggie Menu, um menu recheado de opções exclusivamente vegetarianas. Ao Veggie Leggie, hambúrguer vegetariano anteriormente disponível, junta-se assim um novo e vasto leque de alternativas vegetarianas substanciais e cheias de sabor.

Para além dos pratos disponíveis na nova ementa - que inclui entradas, hambúrgueres, saladas, wraps e cocktails, com e sem álcool - podem ainda ser preparadas alternativas de acordo com as necessidades alimentares da dieta vegana.





As novas receitas, que utilizam alimentos frescos e de excelente qualidade, vêm comprovar que uma refeição tipicamente americana não precisa de ser feita à base de carne para ser completa e saborosa.

Conheça o menu nas imagens acima.