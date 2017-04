pub

A Máxima foi conhecer o novo conceito do BUNKER burger & beer - Inside Out, uma tradição com origem no Minnesota (EUA) que junta o visual cuidado (out) às deliciosas misturas no interior da carne dos Açores (inside). Bacon e queijo cheddar (Big Boss, €10,50), queijo provola e pancetta (Bouna Bambina, €11,50) e ventricina e mozarela (Bunker Buster, €10,50) são algumas das combinações possíveis. A decoração do espaço transporta-nos até ao ambiente (inesperado!) da II Guerra Mundial, traduzido através de gravuras de pin up’s, por exemplo. Um conselho: não deixe de provar as deliciosas limonadas de frutos vermelhos ou de hortelã no terraço com vista para o Tejo.