Mais do que uma sigla para Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT promete tornar-se uma palavra universal a partir do próximo dia 5 de outubro. A Fundação EDP abre as portas do novo museu com 12 horas de celebração e muitos projetos para o futuro.

The World of Charles and Ray Eames. Eames House exterior © Eames Office LLC

The World of Charles and Ray Eames. Charles and Ray Eames posing with chair bases © Eames Office LLC

The World of Charles and Ray Eames. Charles and Ray Eames selecting slides. © Eames Office LLC

É já no dia 5 de outubro que acontece a esperada abertura do MAAT, o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia que junta um novo edifício e a emblemática Central Tejo num só projeto da Fundação EDP. O novo espaço é um projeto da arquiteta britânica Amanda Levete (Atelier AL_A). A suave curva que desenha a silhueta deste edifício visto da estrada ou do comboio é apenas um convite a conhecer a todo o espaço que, através de linhas curvas, parece desenhar o seu próprio percurso. A fachada está virada para o rio, iluminada pela vista da frente ribeirinha e no topo um terraço onde se vê e respira Lisboa. António Mexia (CEO do Grupo EDP) disse à imprensa "queríamos que as pessoas usufruíssem do espaço por dentro e por fora" e já está também prometida para o futuro uma ponte que liga o museu a Belém, passando sobre a estrada e a linha do comboio.

Breves informações para a sua visita - Os bilhetes custam a partir de €5 nesta primeira fase e há ainda descontos (50% para: estudantes maiores de 18 anos, seniores maiores de 64 anos e grupos com um mínimo de 10 pessoas) - As entradas são gratuitas até aos 18 anos de idade e aos primeiros domingos de cada mês. E também para pessoas desempregadas, professores, jornalistas, público com necessidades especiais, funcionários do Grupo EDP e membros APOM/ICOM, Academia de Belas Artes, Academia Portuguesa de História, Academia Internacional de Cultura Portuguesa, Academia das Ciências. - O MAAT está num dos polos culturalmente mais dinâmicos de Lisboa neste momento, Belém, lado a lado com o novo Museu dos Coches. - O horário do museu é das 12:00 às 20:00. O exterior estará sempre aberto ao público.

Dentro do novo museu o primeiro espaço chama-se Galeria Oval e é contornado por uma rampa que leva ao espaço expositivo onde está neste momento a exposição Pynchon Park, da artista francesa Dominique Gonzalez-Foerster. Há ainda a Main Gallery, iluminada por luz natural, uma sala especial para projeções e uma sala de vídeo.

O primeiro tema a ser trabalhado pelo museu é Utopia/Dystopia. Explica Pedro Gadanho, o diretor do MAAT, que decidiram trabalhar "um tema e a sua antítese". Assim, Utopia celebra os 500 anos da obra de Thomas More, enquanto a Dystopia é uma referência às situações políticas e económicas que vivemos agora no mundo. Depois da abertura de 5 de outubro começa uma nova fase do projeto que continuará em evolução até março, mês em que o MAAT estará totalmente finalizado.

Para o dia de abertura, 5 de outubro, estamos todos convidados para 12 horas de celebração do meio-dia à meia-noite, com:

Abertura de três exposições em diferentes horas do dia:

Utopia/Distopia Part 1: Pynchon Park , da artista francesa Dominique Gonzalez-Foerster. A obra ocupa a Galeria Oval do museu com uma instalação criada especialmente para o espaço com 1000m2, que convida à interação dos visitantes. Abre às 13:00 do dia 5 de outubro. Até 20 de março de 2017.

The World of Charles and Ray Eames , uma visita pela vida e obra de um casal que se tornou uma referência do design do século XX. A exposição é a primeira retrospetiva dos designers e conta com protótipos, trabalhos de cinema, fotografia, arquitetura e instalação. A curadoria desta exposição ficou a cargo de Catherine do Barbican Centre (Londres), em parceria com o MAAT. Abre às 15:00 do dia 5 de outubro, com uma conversa com Eames Demetrios e Catherine Ince. Até 9 de janeiro de 2017.

A forma da Forma , da 4ª Trienal de Arquitetura de Lisboa, a exploração da forma na arquitetura como ponto de partida para um diálogo, para ver na Praça da Central. Abre às 14:00 do dia 5 de outubro. Até 22 de dezembro.

Mas há mais!

Das 12:00 às 24:00

Semiconductor. Where Shapes Come From, projeção na Video Room (edifício novo).

Nuno da Luz. C’mon, i nstalação na frente rio.

Haroon Mirza. Emerging Paradigm, i nstalação na Galeria Principal (edifício novo).

Haverá muita música (com nomes como Carminho, Von Calhau, Nigga Fox ou Dead Combo), performances e projecções a não perder.

É importante destacar ainda um Programa de Famílias para o qual é necessária inscrição na Central Tejo. Há visitas com horas marcadas e para todas as idades.

Oficina de Monotipia (para maiores de 5, às 14:30), Oficina MAAT à Descoberta (dos 4 aos 6 anos, às 15:00), Visita Panorâmica (16:00), Visita Temática de Arquitetura (para maiores de 12, às 16:30), Visita Percurso Monumental Circuito Central Elétrica (17:00), Oficina Carrinhos Solares (para maiores de 6, às 18:00) e a Visita Percurso Secreto, Circuito Central Elétrica (para maiores de 12, às 20:00).

E ainda…

Além das inaugurações no dia de abertura continuam em exibição as exposições patentes na Central Tejo desde junho: Segunda Natureza (Coleção de Arte da Fundação EDP), Edgar Martins – Silóquios e Solilóquios sobre a Morte, a Vida e Outros Interlúdios e Artist’s Film Internacional. Todas estas exposições estão abertas até 16 de outubro e há ainda o Circuito da Central Elétrica, em exposição permanente.

Veja o programa completo aqui.