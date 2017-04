Pregado salteado com creme iodado de ervilhas, couve queimada. Nage de ouriços-do-mar e Expresso Origin Brazil do Chef João Rodrigues

No âmbito da 3.ª Edição da Nespresso Gourmet Weeks, que arrancou no dia 10 de abril e se prolonga até 14 de maio, a Nespresso desafiou oito chefs Estrela Michelin a criarem menus exclusivos em que o café é a estrela de toda a refeição. Ricardo Costa, Rui Paula, Vítor Matos, Pedro Lemos, João Rodrigues, Henrique Leis, Luís Pestana e Henrique Sá Pessoa são os chefs anfitriões da 3.ª Edição Nespresso Gourmet Weeks, mas não vão cozinhar sozinhos. Todos recebem nas suas cozinhas outros chefs convidados para, a quatro ou mais mãos, criarem um jantar exclusivo em que o café é a fonte de inspiração de toda a refeição. O menu criado pelos dois chefs incluirá pelo menos um aperitivo, uma entrada, dois pratos principais (carne e peixe) e sobremesa. A iniciativa é aberta ao público e o valor do menu é definido por cada restaurante.





O primeiro jantar Nespresso Gourmet Weeks, no dia 19 de abril, vai ser criado no The Yeatman pelo chef Ricardo Costa e pelo chef Benoit Sinthon, do restaurante Il Gallo d’Oro na Madeira, com 2 Estrelas Michelin. No dia seguinte, a 20 de abril, o chef Rui Paula recebe no seu novo espaço – Casa de Chá da Boa Nova – o chef Miguel Rocha Vieira, da Fortaleza do Guincho, também ele com 1 Estrela Michelin.



Os cafés

Nesta edição, a inspiração que lançou o desafio aos chefs foi a gama Nespresso Exclusive Selection, composta pelos Exclusive Selection Nepal Lamjung e Exclusive Selection Kilimanjaro Peaberry, especialmente criados para restaurantes de alta gastronomia. Provenientes de regiões inexploradas do Nepal e Tanzânia, estes cafés foram desenvolvidos para que a experiência gastronómica nos restaurantes Fine Dining seja ainda mais exclusiva.

No dia 28 de abril, o anfitrião é o chef Vítor Matos (Restaurante Antiqvvm) e contará com a colaboração de Filipe Pinheiro (subchefe do Hotel de Ville de Crissier 3 Estrelas Michelin). O chef Pedro Lemos regressa à Nespresso Gourmet Weeks como chef anfitrião no dia 4 de maio, onde receberá o chef Pedro Nunes (Restaurante S. Gião).





O chef João Rodrigues , do Restaurante Feitoria, volta a marcar presença na iniciativa, pelo terceiro ano consecutivo, no dia 8 de maio, contando com os chefs Michel van der Kroft, Henrique Sá Pessoa e Miguel Rocha Vieira como convidados.