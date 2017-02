Durante o mês de fevereiro a Moules&Gin retoma a parceria com o grupo Opera Buffapara levar música ao espaço dedicado aos sabores do mexilhão. Neste dia, também há descontos especiais!

Há música no Moules&Gin às quartas-feiras

pub

Moules&Co tem um conceito muito específico: o restaurante faz do mexilhão a estrela da refeição. Com três restaurantes (Lisboa, Cascais e Porto) são várias os pratos de marisco que oferece. Durante o mês de fevereira o espço em Lisboa vai receber o grupo musical Opera Buffa para trazer alguma vida ao espaço em Cascais. Dedicado à música e ao espetáculo, o grupo Opera Buffa tem a arte de transportar o espectador para outras eras com performances musicais que vão da ópera ao fado, passando por alguns sucessos da Broadway ou pela música tradicional portuguesa, bandas, dj’s, mágicos ou danças.



Para além disso, a Moules&Co tem uma promoção especial a decorrer até 20 de março nos restaurantes de Campo de Ourique, Cascais e Porto. Anunciada apenas no Facebook, a promoção oferece 50% de desconto em todas as Moules pedidas no período de hora de almoço, e para usufruir basta referir ao colaborador a existência da campanha – caso contrário, o desconto não será atribuído.





A promoção é válida apenas no serviço de almoço, dentro dos horários dos espaços Moules&Gin, Moules&Beer e Moules&Jugs.