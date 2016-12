pub

A assinalar o seu 8º aniversário o MAR Shopping Matosinhos arrancou com uma campanha de angariação de roupa e acessórios em favor do Banco de Bens Doados, área da ENTRAJUDA que faz chegar às instituições sociais produtos não alimentares e equipamentos doados por particulares e empresas.

Sob a insígnia AMAR, marca recém-criada pelo MAR Shopping para dotar de maior identidade e coerência a sua política de responsabilidade social, vários guarda-roupas IKEA, também parceira nesta ação, estarão dispostos no Atrium do centro comercial, piso 0, para serem preenchidos por roupa e acessórios de criança, homem e senhora, novos ou usados desde que em perfeitas condições de conservação para serem reutilizados. A ação prolonga-se até dia 23 de outubro, sendo os bens recolhidos posteriormente distribuídos por instituições de solidariedade social de Matosinhos.

"O nosso objetivo é que, mais do que entregarem roupa que não usam, os nossos visitantes guardem peças suas e dos seus filhos para encher o guarda-roupa de quem mais precisa", explica Sandra Monteiro, diretora-geral do MAR Shopping Matosinhos.

Assim, roupas e acessórios podem ser entregues no Balcão de Informações, piso 0, entre hoje, dia 26 de setembro, e 23 de outubro, sendo que, após uma triagem, vão ser expostos num "closet" gigante no Atrium. "Dia após dia, os bens doados irão encher as prateleiras e cabides deste guarda-roupa. A ideia é transmitir a satisfação de estarmos a ver o roupeiro de alguém que precisa um pouco mais preenchido a cada momento que passa", adianta a responsável do MAR Shopping.

Para Isabel Jonet, presidente da ENTRAJUDA, "esta nova iniciativa do MAR Shopping alia a vertente social e a vertente ambiental, propondo a partilha com quem tem necessidades e envolvendo de forma voluntária quem quer contribuir. Uma vez mais um exemplo de responsabilidade que, mobilizando os visitantes do centro comercial, merece ser elogiado pela generosidade da ideia."

"Guarde-a-Roupa para quem precisa" é, assim, o conceito da ação de responsabilidade social com que o MAR Shopping assinala o seu 8º aniversário, que comemora a 16 de outubro.