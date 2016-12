pub

Recuperar ecologicamente e preservar a biodiversidade das zonas florestais portuguesas destruídas é a meta a alcançar pelo Grupo Brodheim, desde 2007. E este ano não é exceção.

Esta é uma iniciativa que decorre no âmbito do Programa de Responsabilidade Social do Grupo Brodheim sendo muito simples de participar. Numa das 48 lojas do grupo, por 1€ pode contribuir para uma árvore. O custo de plantar uma árvore é de 2€, sendo repartido entre os clientes e o grupo Brodheim, que também contribui com 1€ por cada árvore. Cada cliente pode participar com quantas árvores desejar, podendo oferecer este gesto a familiares e amigos. A campanha está em vigor nas lojas do Grupo - Timberland, Vans, Burberry, Furla, Betrend, Guess e Tod’s – onde todos os clientes poderão contribuir. Com apenas 1€ poderá fazer a sua doação e contribuir com uma árvore.

Árvore a árvore, o objetivo é tornar Portugal mais verde. E o Grupo Brodheim trabalha neste sentido desde 2007, com a implementação deste programa anual de reflorestação, onde já foram plantadas mais de 180.000 árvores nas regiões de Mirandela, Gavião, Almoster, Vila Pouca de Aguiar, Pampilhosa da Serra e Mata Nacional de Leiria.

O Grupo Brodheim disponibiliza, a cada um dos seus colaboradores 16 horas, representando 2 dias de trabalho, para ações de cariz social e ambiental.

Todos os anos, em outubro, os colaboradores do Grupo deslocam-se para fazerem a plantação das árvores vendidas nesse mesmo ano. A plantação é feita com a supervisão do parceiro deste projecto - Orizon - sendo o trabalho manual de plantar as árvores feito pelos colaboradores do Grupo e por clientes que queiram colaborar. A ação de 2016, ocorreu no passado dia 21 de Outubro no qual foram plantadas, apenas nesse dia, mais de 9.000 árvores.