Melhor Gravação do Ano

: 'Hello' – Adele



Melhor Álbum do Ano

: '25' – Adele



Melhor Canção do Ano

: 'Hello' - Adele



Melhor Artista Novo

: Chance the Rapper



Melhor Performance Pop a Solo:

'Hello' – Adele



Melhor Performance Pop em Duo ou Grupo:

'Stressed Out' – Twenty One Pilots



Melhor Álbum Pop Vocal:

'25' – Adele



Melhor Gravação - Dança:

'Don't Let Me Down' – The Chainsmokers feat. Daya



Melhor Álbum de Dança/Eletrónica:

'Skin' – Flume



Melhor Performance Rock:

'Blackstar' – David Bowie



Melhor Performance Heavy Metal:

'Dystopia' – Megadeth



Melhor Canção Rock:

'Blackstar' - David Bowie



Melhor Álbum Rock:

'Tell Me I'm Pretty' – Cage the Elephant



Melhor Álbum Alternativo:

'Blackstar' – David Bowie



Melhor Performance R&B:

'Cranes in the Sky' – Solange



Melhor Performance Rap:

'No Problem' – Chance the Rapper feat. Lil Wayne & 2 Chainz



Melhor Canção Rap:

'Hotline Bling' - Drake



Melhor Álbum Rap:

'Coloring Book' – Chance the Rapper



Melhor Vídeo Musical:

'Formation' – Beyoncé

A gala ficou marcada por diversos momentos, desde o glamour da passadeira vermelha aos tributos a Prince e George Michael.Um dos pontos altos foi mesmo o discurso da cantora Adele que partiu o prémio ao meio e dividiu-o com Beyoncé.Veja aqui a lista completa de vencedores: