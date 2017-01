pub

Lançou-se no Porto Canal, onde começou o seu próprio programa, Saúde no Tacho, onde abordava sobretudo o tema da alimentação saudável. Tem um blogue, Nutrição com Coração , onde partilha receitas, vídeos e experiências gastronómicas. Além disso, soma já quatro livros publicados: A Dieta Viva (2013), Saúde no Tacho (2014), Corpo de Verão (2015) e Dieta: um Modo de Vida (2016).

Não é por isso surpreendente que se tenha aventurado agora com o lançamento de uma agenda, até porque Gosto de Mim Todos os Dias é fruto da rotina diária da própria Ana. "No dia a dia, precisamos de organizar a nossa vida. Se, inseridas de forma natural nesta organização - numa agenda - as pessoas tiverem acesso a informação sugestiva e prática, facilmente poderão melhorar o seu estilo de vida. Com sugestões de alimentação, frases de motivação e conselhos de beleza, cada dia pode ter mais um incentivo e motivo para sorrir" revela à Máxima.

A agenda junta o melhor de vários mundos: ajuda não só a registar pequenos apontamentos, datas importantes, hábitos que podem melhorar o bem-estar do corpo e da mente, como inclui pequenas receitas. Há, aliás, uma referência a ingredientes específicos, todas as semanas. O primeiro, por exemplo, é o gengibre. Já as frases, essas, foram pensadas por Sofia de Castro Fernandes, autora do blogue Às Nove no Meu Blogue.

"Colocar-me no lugar do leitor/utilizador e ir antecipando cada semana e cada dia do ano, imaginando agendas em uso, já cheias de anotações pessoais, como por exemplo listas de ingredientes para preparar aquela receita ou aquela máscara facial" foi um dos maiores desafios para Ana, ao pensar na estruturação da agenda. Com esta novidade, a nutricionista quis, sobretudo, chegar mais perto das pessoas. "Sinto - e isso deixa-me feliz - que consigo entrar diariamente na vida das pessoas através das redes sociais; esta agenda vem reforçar essa circunstância, com a mais-valia de que cada uma delas ter forma de escrever sobre si, tornando-se autora de um livro que reflete a sua própria vida".

Disponível em três padrões diferentes, Gosto de Mim Todos os Dias chega às livrarias portuguesas a dia 4 de fevereiro, por €13,50.