HELL OR HIGH WATER (3 Nomeações) – Melhor Filme; Melhor Ator Secundário, Jeff Bridges; Melhor Argumento Filme, Taylor Sheridan

MANCHESTER BY THE SEA (5 Nomeações) – Melhor Realizador Filme, Kenneth Lonergan; Melhor Filme; Melhor Ator Principal, Casey Affleck; Melhor Atriz Secundária, Michelle Williams; Melhor Argumento, Kenneth Lonergan

LA LA LAND (5 Nomeações) – Melhor Filme Musica/Comédia; Melhor Atriz Principal Musical/Comédia, Emma Stone; Melhor Realizador Filme, Damien Chazelle; Melhor Argumento Filme, Damien Chazelle; Melhor Música Original, City of Stars;

MY LIFE AS A ZUCCHINI (1 Nomeação) – Melhor Animação

KUBO AND THE TWO STRINGS (1 Nomeação) – Melhor Animação