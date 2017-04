pub

Girlboss é a próxima grande estreia da Netflix. É já a 21 de abril que poderá seguir cada episódio desta nova série original inspirada no livro bestseller do New York Times #Girlboss, de Sophia Amoruso, fundadora da marca Nasty Gal. (http://www.nastygal.com/)

A série conta a história de Sophia Amoruso, que começou por vencer roupas vintage no eBay, e com apenas 27 anos já tinha construído um império multimilionário na área da moda, a Nasty Gal.

A protagonista é Britt Robertson, atriz já conhecida por interpretar papéis em filmes como Mothers Day, de Garry Marshall, e The Longest Ride (baseado no livro de Nicholas Sparks) ao lado de Scott Eastwood.

Kay Cannon (Pitch Perfect 1&2 e 30 Rock) é a criadora, produtora executiva e showrunner de Girlboss. A produção executiva da série é ainda partilhada por Charlize Theron, Laverne McKinnon e Beth Kono (Denver & Delilah). Christian Ditter (How to Be Single) e Sophia Amoruso também desempenham estas funções.

A série é composta por 13 episódios de 30 minutos cada. Veja abaixo o trailer, ao qual tivemos acesso exclusivo: