pub

YouTube, Nellie, adorável – sim, é a Gabriella Lindsey, famosa blogger e youtuber! A Gabriella está de volta com toda uma nova coleção de doces maravilhas para a casa, para embelezar todos os cantos e torná-los numa perfeição às bolinhas.



A ideia é decorar o quarto, para aquelas maratonas de vídeos no YouTube e sessões de estudo, com tudo o que é preciso para a cama, e não só. Uma nova capa de edredão, cortinas de luzes acolhedoras e a caneca mais gira de sempre, para servir chocolate quente naqueles dias de ficar por baixo do edredão, são apenas algumas das escolhas favoritas da mais recente coleção. Mas ainda há mais, junta -lhe um conjunto encantador de material de escritório, cortesia da Primarket, e esta coleção é quase boa demais para ser verdade.



Já nas lojas e com preços a partir de 3€, a coleção desta estação vem cheia de padrões arrojados em tons de cor-de-rosa e roxo; bolinhas, riscas verticais e motivos felinos giros, como uma adorável ode à gata da Gabby, a Nellie.