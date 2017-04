pub

Hillary Clinton tornou-se uma das figuras mais importantes de 2016, ano em que foi candidata à presidência dos Estados Unidos, e agora prepara-se para ver realizado um filme sobre si.

Trata-se de um filme independente que já tem título – When I’m a Moth – e que se centrará na vida de Clinton enquanto estudante universitária e até ao momento em que entra na Faculdade de Direito de Yale, em 1969.

A atriz Addison Timlin (Californication) é quem vai interpretar o papel de Hillary Clinton. Os dois realizadores do filme, Magdalena Zyzak e Zachary Cotler, já vieram dizer que este é um filme sobre como a política torna as pessoas irreais. O objetivo é o de contrastar essa irrealidade com a época em que Hillary esteve no Alaska, local onde trabalhou nas coisas mais improváveis, como a fazer limpeza de peixe.