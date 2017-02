pub

First They Killed My Father é o título do filme realizado por Angelina Jolie, a produção de que tanto se especulou em 2015 que iria fazer parte da Netflix.



O filme é uma adaptação da autobiografia com o mesmo título da ativista Loung Ung, amigo pessoal de Angelina Jolie. A história retrata as suas experiências no Cabodja sob o regime de Pol Pot e Khmer Rouges, partido comunista, nos anos 70.



'O coração deste filme é a história de guerra vivida através dos olhos de uma criança, mas também é a história de um país' revela Jolie no vídeo que agora foi divulgado. Segundo a atriz a leitura do livro e posteriormente toda a produção deste filme ajudaram-na a sentir-se mais próxima do povo do Cambodja, de onde é natural o seu filho Maddox. Também este participará no filme, de acordo com uma entrevista dada pela atriz em 2015 à publicação The Hollywood Reporter.



No elenco entram centenas de sobreviventes do genocídio, bem como os respetivos filhos, e todo o diálogo é falado na língua nativa, o Khmer.