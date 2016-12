Leonardo DiCaprio acaba de anunciar que o seu filme, "Before the Flood" ("antes da inundação", traduzido à letra), será transmitido gratuitamente no pequeno ecrã, para que chegue ao maior número de pessoas possível. Estreia este domingo, dia 30, em 171 países e em 45 idiomas, através do National Geographic Channel O filme produzido por DiCaprio mostra e explica qual o impacto das alterações climáticas no planeta, através de uma