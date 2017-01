pub

Portugal vai receber, pela primeira vez, o filme-concerto de Harry Potter. O evento vai decorrer na Meo Arena, a 20 de maio. A música do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal vai ser interpretada por mais de 90 músicos da Orquestra Filarmónica das Beiras.



O concerto inclui a interpretação ao vivo da orquestra, em simultâneo com a projeção do filme Harry Potter e a Pedra Filosofal. O público vai poder reviver a magia do filme em alta definição num écrã de 12 metros, enquanto ouve a orquestra tocar a inesquecível banda sonora da autoria de John Williams.



Foi no ano passado que a CineConcerts e a Warner Bros. Consumer Products anunciaram a digressão mundial da série de filmes-concerto Harry Potter.



Justin Freer, Presidente da CineConcerts e Produtor/Maestro da série de filmes-concerto Harry Potter, explica que o filme-concerto 'é um daqueles fenómenos culturais que surgem uma vez na vida, e que continua a deslumbrar milhões de fãs em todo o mundo. É com enorme prazer que apresentamos, pela primeira vez, a oportunidade de viver a experiência de assistir ao vivo à interpretação das premiadas bandas sonoras por uma orquestra sinfónica, enquanto o aclamado filme é projetado num grande écrã. Vai ser um evento inesquecível'.





Já o produtor de Harry Potter Film Concert Series, Brady Beaubien, refere ainda: 'Harry Potter é sinónimo de entusiasmo mundial e esperamos que ao tocar esta música incrível com o filme completo, o público goste de regressar a este mundo e às magníficas personagens e aventuras que dele fazem parte'.



Preço dos Bilhetes

Plateia VIP Premium 150€

Plateia VIP 68€

Plateia A 48€

Plateia B 40€

Balcão 0 (I) 48€

Balcão (II) 35€

Balcão 0 29€

Balcão 2 19€