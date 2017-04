Emily Blunt é a protagonista do remake do filme Mary Poppins que está a ser preparado pela Disney. As gravações já arrancaram e surgiram agora novas imagens captadas no centro de Londres, mais precisamente na zona do Buckingham Palace. Nas imagens podemos ver Emily Blunt a andar de bicicleta pelo meio do mítico nevoeiro de Londres.

Mary Poppins Returns será o título do novo filme, e contará a história de Jane (Emily Mortimer), Michael Banks (Ben Whishaw) e dos três filhos deste. A famosa ama volta a casa da família Banks, depois de estes sofrerem uma perda.

Recordamos que o filme original, protagonizado pela atriz Julie Andrews, data de 1964. Aguardamos agora o regresso da magia de Mary Poppins.