Dominic Burgess, como Victor Buono (co-protagonista das atrizes no filme 'What Ever Happened To Baby Jane?')

Kiernan Shipka, como B.D. Hyman (filha de Bette Davis que acaba por entrar no filme 'What Ever Happened To Baby Jane?')

Alfred Molina, como Robert Aldrich (o realizador que acompanhou as duas atrizes no filme 'What Ever Happened to Baby Jane?')

pub