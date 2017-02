pub

O certame decorre de 9 a 19 de fevereiro e abre portas com a estreia do filme Django sobre o guitarrista Django Reinhardt. São vários os filmes em destaque este ano, já que na competição oficial estão 400 filmes de realizadores como Danny Boyle, Fernando Trueba ou Sally Potter. Mas este é também um ano de grande divulgação do cinema português. Ao todo são cinco os filmes portugueses que fazem parte do cartaz do festival.

Na competição de longas-metragens estão os filmes Colo, de Teresa Villaverde, e Joaquim, que embora o realizador seja brasileiro (Marcelo Gomes), conta com produção portuguesa. Já na categoria de curtas-metragens encontramos os filmes Altas Cidades de Ossadas, de João Salaviza, Os Humores Artificiais, de Gabriel Abrantes, Coup de Grâce, de Salomé Lamas e Cidade Pequena, de Diogo Costa Amarante.

Existem, ainda, outras participações portuguesas noutras secções do festival. É o caso do filme Vazante, a primeira longa-metragem da realizadora brasileira Daniela Thomas, co-produzida por Portugal, instalado no programa Panorama; ou o filme de animação Odd é um Ovo, de Kristin Ulseth, coproduzido pelo português Luís da Matta Almeida e que passará no programa Generation KPlus do festival.