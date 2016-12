pub

A convite do Fermipan e de Chakall, fomos até a casa do chef argentino aprender a arte de fazer pão com as novas receitas da marca. O Fermipan é um fermento de levedura para fazer pão, bolos ou massa fresca e ideal para máquinas de fazer pão em casa. O produto vem em saquetas que lhe permitem conservar todas as propriedades da levedura e garantir melhores resultados dos seus cozinhados. Foi com estas saquetas que, num workshop colectivo, apredemos a fazer vários tipos de pão, como Focaccia e Naan.



Veja as receitas:





FOCCACIA





- 2 chav. de farinha de trigo

- 1/2 col (chá) de sal

- 1 envelope de fermento biológico Fermipan

- 4 dente de alho picado finamente

- 20 gr de alecrim picado finamente

- 10 unidade de azeitona preta sem caroço

- 6 col de azeite

- 2 col chá de sal

- 20 gr de alecrim

Misture a farinha, sal, fermento, alho, alecrim e azeitonas em recipiente grande. Faça uma bola e adicione o azeite e 2/3 de uma chávena de água morna. Misture bem para formar uma massa fofa. Coloque a massa em uma superfície polvilhada com farinha de trigo, e amasse bem durante 15 minutos. Coloque a massa em um recipiente humedecido com azeite. Cubra com um pano limpo e deixe em temperatura ambiente para que a massa possa crescer, por 1 hora ou ate que a massa tenha o dobro do tamanho original. Pegue a massa e coloque-a, novamente, em uma superfície polvilhada com farinha de trigo, e trabalhe-a com um rolo de madeira, fazendo com que a massa adquira uma forma mais ou menos ovalada e com 1,5 cm de espessura. Coloque a massa em uma forma de assar, untada com óleo, cubra com o pano de limpo e deixe em temperatura ambiente por 30 minutos, para cresça, mais uma vez. Ligue o forno e marque a temperatura para 200C. Faca perfurações na massa, usando a ponta do dedo, forçando o dedo para baixo como se fosse furar a massa. Cobertura: Passe 2/3 do azeite reservado para a cobertura, sobre a superfície da massa e polvilhe com o sal e as folhas de alecrim. Asse por 25 minutos ate que esteja dourado. Coloque em um rack e passe o restante do azeite reservado para a cobertura.

NAAN

- 110g de farinha para chapatti (farinha de trigo integral bem fina)

- 350g de farinha

- 1/2 sachet de fermento biológico de instantâneo Fermipan

- 2 col de chá de fermento químico

- 1 col de chá de açúcar

- 1 col de chá de sal

- 2 col de sopa de óleo vegetal

- 2 dentes de alho amassados

- 4 ramos de coentro fresco picado

- 150ml de leite morno

- 150ml de água morna

- 150g de iogurte natural