Martinhal Family Hotels & Resorts:

2016 foi um ano em cheio para os resorts Martinhal, com a chegada das unidades de Cascais e Chiado a juntarem-se às já existentes de Sagres e Vilamoura. E basta entrar em qualquer um destes quatro espaços para compreender bem a receita deste sucesso: o facto de serem pensados especificamente para famílias e não adaptados a elas faz com que sejam espaços onde o conforto e o ambiente descontraído se misturem naturalmente com o luxo, a par de uma qualidade inequívoca de serviços, traduzida nos mais pequenos detalhes, e uma atenção permanente às necessidades dos hóspedes. Para confirmar que tudo isto não é marketing mas sim serviço de excelência, nada como marcar umas férias natalícias e desfrutar de um programa desenhado a pensar em cada elemento da família. No Martinhal Cascais Family Hotel, por exemplo, o programa infantil inclui várias atividades nos dias 24 e 25: dos ateliês de trabalhos manuais à confeção de bolachinhas, passando, claro, pela visita do Pai Natal, já no dia 25. Os mais velhos não foram esquecidos e, para resgatar o desgaste de um ano de trabalho, foram criados programas de spa para ele e para ela (com preços a partir dos €120). A família reúne-se, claro, à mesa: na Consoada, o menu é de três pratos, com várias opções onde não falta o bacalhau e o peru (€65 por pessoa sem bebidas incluídas), e, no dia 25, serve-se um alargado almoço buffet (€65).





Luna Chalés de Montanha, Serra da Estrela:

Além do Algarve e do Alentejo, outro dos destinos de eleição para passar o Natal em Portugal é a Serra da Estrela. Para os adeptos da tradição, a neve é um elemento que não pode faltar nesta quadra e nada melhor que ficar hospedado num chalé de montanha para entrar no espírito. Estes, da Luna Hotels & Resorts, estão a 1500 metros de altitude, proporcionando uma deslumbrante vista para o planalto serrano. E já que aqui está, aproveite o forfait para a estância de esqui da Serra da Estrela (25 de dezembro), incluído no programa de Natal. Na véspera, terá direito a uma bebida de boas-vindas e à Consoada com degustação de doces natalícios portugueses.





Natura Glamping, Castelo Branco:

Se sempre quis experimentar o glamping (acampar com glamour), tem agora a oportunidade de o fazer no Natal, em domos geodésicos integrados no ambiente natural da Serra da Gardunha, no Fundão. O conceito em Portugal é da Natura Glamping, cujo pack natalício para este ano prevê duas noites de alojamento (de 24 a 26 de dezembro) com opção de noites extras (a partir de €150). O primeiro dia começa com bebida de boas-vindas e atividades indoor e outdoor, que podem incluir uma caça ao tesouro, terminando com a tradicional ceia. Para o dia seguinte, reservam-se o buffet de pequeno-almoço, caminhadas pelos trilhos da Gardunha e um almoço de Natal. Duas pessoas por domo: €490. Quatro pessoas por domo: €740.





A Capela – The Essence of Sintra:

Se acha que o ambiente mais formal de um hotel não combina com o espírito natalício, experimente levar a família para uma acolhedora casa alugada através do Airbnb (ou qualquer outro site do género). Esta fica no centro histórico da vila de Sintra (a 3 minutos a pé da estação de comboios), numa antiga capela que, embora tenha mantido a traça original, foi toda renovada para acomodar quatro hóspedes (em dois quartos com duas camas). Há ainda uma cozinha totalmente equipada e, no exterior, um jardim e um terraço com sofás que permitem desfrutar da vista sobre o Castelo dos Mouros. Tarifa por noite (com pequeno-almoço incluído): €159. Estadia mínima de 2 noites.





Belmond Reid’s Palace, Madeira: