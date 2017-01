pub

Casa do Juncal em Guimarães

Um espaço recente, aberto há pouco mais de 10 meses, que se tem mantido à sombra de grandes mediatismos. No total contam-se seis quartos de arquitectura e decoração modernas. Todos eles diferentes, mas todos com algo original que lhe atribui história e vida.

Cerca Design House

A Cerca Design House é a mais nova unidade turística localizada em Fundão, Castelo Branco, a 15 km da Serra da Estrela. No total 10 quartos divididos em três tipologias; Natura Superior constituído por 2 quartos com vidro do chão ao teto a dividir a WC do quarto, Natura e Pedra Superior, 7 quartos com uma parede de pedra que cria um ambiente único e requintado e Pedra Superior com um quarto duplo situado na antiga capela, a parede da pedra com janela secular, típica da região, em forma de flor conferem-lhe um ambiente intimista e romântico. Para além disso, possui 5 villas.