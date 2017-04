Hoje, 12 de abril, é o dia de aniversário da Disneyland Paris, mas as celebrações dos 25 anos estão oficialmente abertas desde 26 de março. Conheça as novidades que pode encontrar durante este ano no parque temático.

2017 - (26 MARZO) - Início do 25º ANIVERSÁRIO da Disneyland Paris. Imagem da nova parade Disney Stars on Parade

2016 - (2 JULHO) Estreia de Mickey and the Magician no Parque Walt Disney Studios

2012 - (1 ABRIL) - Inicio do 20º ANIVERSÁRIO. Estreia do Espetáculo Disney Dreams®

2007 - (1 ABRIL) - 15º ANIVERSÁRIO - Estreia da parade Disney’s Once Upon a Dream Parade

2008 - (ABRIL) - Inauguração da The Twilight Zone Tower of Terror

2004 - (26 JUNHO) - Estreia do A Lenda do Rei Leão no Videopolis

1993 - (JULHO) - Indiana Jones™ and the Temple of Peril abre as suas portas

pub

Quem gosta do universo Disney não precisa de bons incentivos para querer visitar qualquer um dos seus parques temáticos, mas este ano as festividades do 25.º aniversário da Disneyland Paris prometem apelar ao desejo dos fãs e até converter alguns dos céticos.

Num universo como o Disney, onde as histórias, personagens e emoções se multiplicam (e para todas as idades), simplificamos e deixamos as novidades em números. Ora veja!

1 só castelo, múltiplos cenários





Cada dia no parque só está completo com o habitual espetáculo de luzes que reúne todos os visitantes à volta do Castelo da Bela Adormecida ao cair da noite. Disney Illuminations é o nome do novo espetáculo. A tecnologia de ponta aliada a personagens dos clássicos antigos e dos filmes sensação do momento prometem momentos de pura magia.

25 anos





Há um novo espetáculo comandado por Mickey. Feliz Aniversário Disneyland Paris reúne várias personagens no Castle Stage, junto ao Castelo da Bela Adormecida, para cantarem Feliz Aniversário Disneyland Paris.

8 princesas





A Valsa das Princesas é um espetáculo que vai reunir oito princesas (Aurora, Ariel, Bela, Branca de Neve, Cinderela, Jasmine, Rapunzel e Tiana) para uma dança em que cada uma usa um vestido criado especialmente para as celebrações do 25.º aniversário e que terá as fontes do Castelo como cenário.

8 carros alegóricos





A parada de estrelas Disney que, diariamente, para o trânsito nas ruas principais do parque também foi alterada. O novo desfile Disney Stars on Parade conta com oito carros alegóricos e cerca de 100 atores e figurantes numa intensa mistura de histórias e personagens Disney.

70 possíveis aventuras Star Wars





A diversão Star Tours, que simula uma viagem pela galáxia, inspira-se n’A Guerra das Estrelas e abriu em 1992, o ano de abertura do próprio parque. Agora regressa numa nova versão com tecnologia mais avançada em Star Tours: A Aventura Continua e com 70 combinações possíveis de aventuras e imagens de todos os sete filmes da saga. Só falta mesmo dizer que o piloto é C3PO !

E ainda...

Quem se sentir atraído pelo lado negro da Força ou gostar de experiências fortes pode encontrar-se com Darth Vader junto a esta diversão, em cada dia num novo local. A Space Mountain transforma-se em Star Wars Hyperspace Mountain para uma aventura também inspirada no universo de A Guerra das Estelas.

E há mais números…





A Disneyland Paris abriu em 1992 e é o primeiro destino turístico da Europa por isso talvez seja importante referir que, em 25 anos de história, já recebeu 320 milhões de visitantes. Conta, desde há alguns anos, com dois parques (Parque Disneyland e Parque Walt Disney Studios) onde se encontram 59 atrações, 63 lojas e mais de 50 espaços temáticos para comer. Há ainda sete hotéis com diferentes inspirações.

Estão abertas as festividades





A festa de abertura das festividades deste 25.º aniversário aconteceu na noite de 25 de março e teve John Legend como convidado surpresa. O cantor interpretou três temas ao piano, entre eles o do filme A Bela e o Monstro que o próprio interpreta com Ariana Grande na nova versão da história lançada este ano. Seguiu-se o novo espetáculo Disney Illumination, o novo espetáculo de luz, cor e música que tem como tela o castelo da Bela Adormecida e marca o encerramento de cada dia no parque. Agora é Mickey o mestre de cerimónias.

Por Carolina Carvalho