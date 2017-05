"Foram anos disto. Primeiro, o João convidou-me para fazer o filme. Depois, pediu-nos para fazer uma peregrinação com grupos de pessoas para sabermos o que é uma peregrinação a Fátima, saber o que comem, o que fazem", conta Cleia Almeida. "Fizemos depois uma peregrinação só com as atrizes e o João levou a câmara. Fomos com uma pessoa de Vinhais, dormimos na carrinha, comemos enchidos, sopa de repolho, bebemos algum vinho. Foi nessa peregrinação que adensámos as tensões entre as personagens." Em janeiro de 2016, as atrizes foram viver para Vinhais e Cleia Almeida trabalhou num jardim de infância. À tarde, juntavam-se e falavam sobre as suas experiências. Daí saiu uma base para o guião.