Nikki Nye e Amy Flurry trazem pela primeira vez a Portugal o projeto Paper-Cut-Project – conceito que assenta na transformação de simples folhas de papel em silhuetas de Moda – mas, desta vez, sob o tema: "SuperWomen". A exposição integra peças artísticas, feitas manualmente em papel, que refletem o poder e a versatilidade feminina e irá estar patente ao público, de 27 de setembro a 25 de outubro, no CascaiShopping. No âmbito das comemorações que assinalam os 25 anos do CascaiShopping , as artistas americanastrazemo projeto Paper-Cut-Project – conceito que assenta na transformação de simples folhas de papel em silhuetas de Moda – mas, desta vez, sob o tema:. A exposição integra peças artísticas, feitas manualmente em papel, que refletem o poder e a versatilidade feminina e irá estar patente ao público, de, no

A Exposição "SuperWomen" marca, assim, a estreia desta dupla de artistas em Portugal que são, atualmente, uma referência a nível mundial na área da Moda e da Arte pelos inúmeros trabalhos artísticos que já realizam e dos quais fazem parte os grandes nomes da Alta Costura Hermès, Cartier, Kate Spade e Valentino.

Segundo as artistas, cada peça pode levar entre 30 a 80 horas até ser totalmente concluída, criando assim algo que é artisticamente novo na Indústria da Moda. Ao desenharem a "SuperWomen Collection", Nikki Nye e Amy Flurry misturaram inspirações de heroínas lendárias e míticas, de deusas e de guerreiras, representando nestas peças artísiticas um elemento de proteção e poder, como acontece com todos os super-heróis, mas com a natureza efémera do papel, revelando assim a condição humana.

Em Portugal, Luísa Castel-Branco, irá dar voz ao tema que sustenta esta exposição. Para a embaixadora da exposição, "o facto de considerarem que eu, uma mulher com sessenta e dois anos, sou a embaixadora certa para esta fantástica exposição de arte que versa sobre o conceito de SuperWoman é, antes de tudo, compreender que não há um limite de idade para o trabalho, desafios, ou para continuarmos a ser Supermulheres!".

Além da "SuperWomen Collection" as artistas irão apresentar 10 peças da sua coleção privada, das quais quatro peças foram criadas em colaboração com a estilista americana Jen Kao, para o desfile primavera-verão 2012, no Lincoln Center – New York Fashion Week. Há três peças que fazem parte desta coleção e que foram criadas, em colaboração com a estilista americana Megan Huntz.





"Para nós, o maior impacto desta coleção e do nosso design inspirado no tema Super Mulheres é que os super-heróis, tal como nós, representam os que procuram a justiça. A inspiração vem dessas mulheres revolucionárias que são incansáveis em servir outras mulheres, sem voz ou esperança. São as nossas heróinas e podem ser (e ter) o aspeto que quiserem, desde que se sintam bem e sejam guiadas pelas forças para fazer o bem!", referem as artistas Nikki Nye e Amy Flurry a propósito do trabalho que trazem pela primeira vez a Portugal e, em específico, ao CascaiShopping.

Esta é uma iniciativa que conta com a parceria institucional da Câmara Municipal de Cascais.

A exposição será inaugurada no dia 27 de setembro e irá permanecer no CascaiShopping até dia 25 de outubro. A entrada será gratuita e poderá ser visitada todos os dias, entre as 10h00 e as 23h00.