A exposição ‘Macho Media’ estará patente no NewsMuseum , em Sintra, a partir do dia 25 de abril. A cerimónia de inauguração decorrerá pelas 15h30 e vai contar com a presença de várias personalidades femininas, cujo percurso se tem destacado em diversas áreas da vida pública nacional.

Esta exposição é uma experiência multimédia interativa em torno de alguns dos marcos e episódios mediáticos mais significativos da emancipação feminina.





Os principais conteúdos da exposição vão ser apresentados num filme projetado a 200º, numa espécie de tablet gigante que reveste as paredes do Lounge do museu. Pelas restantes salas, o visitante é não só convidado a interagir como confrontado com dados e perguntas que desafiam estereótipos, avaliando, até, o seu grau de machismo.