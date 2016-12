Exposição de Luís Onofre no Museu do Calçado

Exposição de Luís Onofre no Museu do Calçado

O novo Museu do Calçado escolheu Luís Onofre para inaugurar o seu núcleo de exposições temporárias com a retrospetiva "Uma História de Paixão, Herança e Resiliência". Até março de 2017, será possível descobrir um pouco mais sobre Luís Onofre e a sua marca.



Localizado na histórica Torre da Oliva, em São João da Madeira, o Museu do Calçado celebra uma indústria que marca o concelho, homenageando todos aqueles que contribuíram e contribuem para que o calçado se transformasse num dos principais produtos de exportação nacional. Ao preservar a memória coletiva, o Museu do Calçado projeta também o que de melhor se faz em Portugal, pelo que Luís Onofre é um nome incontornável.



Para Onofre, ter a possibilidade de expor o seu trabalho "significa homenagear várias gerações da minha família e sobretudo homenagear a identidade de uma cidade, cuja história foi sempre tão moldada pela indústria de produção de calçado".



"Reunir em poucos meses, sapatos, croquis, matérias-primas e ferramentas antigas, revelou-se uma viagem essencial ao meu papel enquanto designer", explicou o criador. "Foi um desafio que me permitiu até ganhar um renovado sentido de futuro para a minha marca, que quero continuar a ver crescer em Portugal e no mundo. Se tiver de resumir todo o processo num só sentimento, será sempre a enorme paixão que recomeça a cada novo sapato..."