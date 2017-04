pub

Fique a conhecer o top 10 dos países mais seguros do mundo de acordo com o WEF (The World Economic Forum) publicado no dia 5 de abril de 2017.



1. Finlândia

2. Emirados Árabes Unidos

3. Islândia

4. Omã

5. Hong Kong (Região Administrativa Especial)

6. Singapura

7. Noruega

8. Suíça

9. Ruanda

10. Qatar

Joana Pinheiro Rodrigues