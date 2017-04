pub

A Ban.do nasceu em Los Angeles pelas mãos de uma amante de vendas de garagem, a criativa Jen Gotch que em 2008 decidiu lançar a Ban.do com uma amiga. Hoje, é uma das cem marcas que a cantora Taylor Swift segue e mais promove no Instagram.





Especialista em acessórios, a marca tem adereços outdoor ou para o ginásio, garrafas de água, canecas e copos, acessórios para o telemóvel, pins, cadernos, blocos, postais, lápis e canetas, shopper bags, mochilas e lancheiras, carteiras e bolsas – um sem-fim de pequenos gadgets. Frases como "Here comes The Fun", "I Don’t Work Here", "You’re Straight Up Magic" ou "We are Serious About Fun" são transportadas para os acessórios, como capas de telemóvel ou contracapas de cadernos.