É um dos poucos acessórios de decoração que combina com todo o tipo de ambientes, independentemente da cor ou do estilo. Estamos habituados a vê-los nas paredes dos quartos e das casas de banho como elemento funcional, mas há muito mais possibilidades de utilização, sobretudo se a ideia é fazer uma divisão parecer mais espaçosa e luminosa. Em locais como a sala ou o hall de entrada, conferem contemporaneidade e sofisticação. Há espelhos de diversos tamanhos e formatos, com molduras ou sem molduras, e acabamentos variados. Contudo, é importante seguir algumas regras.



1. Se gosta do efeito, mas não quer ver-se constantemente refletido, evite colocar espelhos em lugares de passagem, optando pelos cantos.



2. Uma boa solução para quem não tem espaço é colocar os espelhos nas portas dos armários. Certifique-se que aguenta.





3. Tenha em conta o que é refletido – a imagem que aparece no reflexo pode ser da casa de banho ou de algum outro espaço que não quer destacar (ou ainda de outro espelho, o que nos leva ao próximo ponto).





4. Tente usar apenas um espelho por ambiente – reflexos em excesso tornam-se desconfortáveis no dia-a-dia.





5. Coloque os outros objetos da divisão posicionados de forma a tirar partido do reflexo do espelho. Por exemplo, o posicionamento certo de uma mesa pode "duplicar-lhe" o tamanho.









6. Para dar uma sensação de movimento, use vários fragmentos em vez de uma peça única. Mas atenção: perde mais em amplitude e profundidade.





7. Os espelhos também podem ser usados nos próprios objetos de decoração: mesas, aparadores, vasos, molduras.





8. Não coloque espelhos em lugares que lhe podem roubar a concentração, como atrás da televisão ou no escritório.





9. Ainda que os espelhos possam favorecer a iluminação, multiplicando uma fonte de luz (é sempre melhor a natural), tenha cuidado para que as lâmpadas não fiquem expostas no reflexo, pois pode incomodar os olhos.





10. Para aumentar o ambiente certifique-se que o espelho está colocado num ângulo reto de 90 graus com o piso. Para o efeito contrário – tornar um ambiente muito grande mais acolhedor – instale-o num ponto alto da parede, com a parte de cima levemente inclinada para a frente.