Jonah Hill. Ambos já trabalharam juntos anteriormente no filme Superbad (2007).



Maniac baseia-se na série noruguesa de mesmo nome e conta a história de um homem internado num hospital psiquiátrico (Jonah Hill), que vive entre a fantasia e a realidade. Nos seus sonhos, ele é um homem famoso e rico mas, na vida real, ele está em estado vegetativo. Stone e Hill são os únicos atores, para já, confirmados no elenco e a adaptação do argumento para a Netflix será feita por Patrick Somerville ( 24 horas e The leftovers) .

De acordo com a publicação Deadline, as filmagens da série irão começar em agosto, em Nova Iorque, e a série deverá estrear em 2018.

Emma Stone está a atravessar um dos momentos de maior sucesso da sua carreira com a sua personagem Mia no filme La La Land. Até agora já venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz , e o mesmo aconteceu nos Screen Actors Guild Awards . Resta esperar pelos Óscares, mas as expectativas são grandes.Independentemente de tudo isto, depois de La La Land, a presença de Emma Stone no pequeno ecrã já está assegurada numa série a estrear na Netflix. Trata-se de uma série de comédia negra, Maniac, que vai contar também com a interpretação de