A marca LIS criou um calendário especial para o mês de Dezembro: o do Advento. Veja as imagens.

A marca LIS (Life is Simple) é portuguesa e dedica-se a conceber artigos originais, como cartões de comemoração ou joias (de pulseiras a brincos) e o mais recente projeto criativo é um Calendário do Advento. No Natal passado, a marca já tinha apostado em 4 calendários de advento simples para oferecer. Inspirada nestes calendários, a LIS desenvolveu um Calendário do Advento composto por 24 bolsas de papel numeradas (de 1 a 24 de Dezembro) e respectivos cordéis para pendurar. No interior de cada bolsa vai impressa uma frase, em forma de interpelação, para reflectir sobre a forma de viver o Natal. Mensagens muito simples e universais, escritas em 3 idiomas (português, inglês e espanhol).



Para adquirir um, siga a página de Facebook da LIS.