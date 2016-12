pub

"A natureza é a perfeição, a minha missão é extrair dela a melhor matéria prima, sentir os aromas, provar os sabores e texturas para assim imprimir a magia da simplicidade e elegância à minha cozinha". Quem o diz é Joachim Koerper, numa frase que descomplica a complexidade que é explicar quão deliciosa e rica é a sua cozinha. A renovada carta de outono que o Chef criou - a novidade do Restaurante Eleven para esta temporada - vem consolidar não só a afirmação do Chef, como também nossa.



É que a riqueza da nova carta não se resume ao sabor: é a inovação dos ingredientes, é uma bonita composição em prato, é um bom wine paring, é uma decoração que nos faz sentir em casa, é um atendimento delicado e atencioso - é tudo isso. As entradas conquista-nos à chegada: vieira, terrina de porco e anchova (€ 37,50 ) foi a primeira sugestão do novo menu, seguida de um arabineiro com migas «à nossa maneira» e consommé aromatizado com gengibre (€ 37,50 ) . Depois de degustar bem cada um destes sabores, ainda provámos o prato de peixe - um pregado da costa com seu glacê, salsifi em duas maneiras e cogumelos da estação (€ 45 ), cozinhado no ponto - de comer e chorar por mais. Por fim, a sobremesa de ervilha, wasabi e framboesa (€ 16 ) fechou o negócio, com um toque de irreverência bem própria de Koerper.



Mas há muito mais na nova carta: desde entradas como salada de lavagante com várias confecções de citrinos e emulsão de açafrão (€ 45 ) , a c ataplana de lavagante, pur é e salada de funcho e beurre (€ 42 ) , a e scalope de Foie Gras com marmelo e moscatel (€35), várias são as opções. O difícil é escolher. Nos pratos principais, sejam de carne ou peixe, destacam-se pratos como salmonete com duo de batata, sua morcela e azeitona kalamata (€39,50) ou pato cruzado de Challans com sinfonia de beterraba, framboesa e molho de Foie Gras (€39).



Os pratos já estão disponíveis no Eleven [ Rua Marquês de Fronteira, Lisboa ].